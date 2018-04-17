Затаившийся Лебедев о Гассиев–Усик: Никто не будет абсолютом без меня — видео

Российский тяжеловес (до 90,7 кг) Денис Лебедев (30-2, 22 КО), которого WBA оставила в статусе «чемпиона-в-отпуске», уверен: победитель Суперсерии, несмотря на объединение четырёх главных титулов дивизиона, якобы не сможет считаться абсолютным чемпионом, пока не одолеет его.

«Я уже говорил — это не секрет: правила Всемирной боксёрской ассоциации, WBA, гласят, что никто не будет абсолютным чемпионом мира, пока не сразится со мной, — заявил он. — К сожалению, я не смог принять участия в отборочных боях, но я уже говорил почему. Но вот сейчас дождёмся окончания турнира, а дальше уже дело техники, команды: садимся за стол переговоров».

Лебедев признался, что в бою с победителем Суперсерии ему «конечно, будет нелегко».

«Я сейчас набрал немножко лишнего веса… Мягко говоря, немножко, — уточнил Денис. — Но я не стал слабее, я стал жёстче, выносливее. Единственное, я немножко замедлился из-за набора массы. Уберём массу — будем быстрее и сильнее. Поэтому немножко подождём».

«Пока что я затаился», — подытожил он.

В последний раз Лебедева видели на ринге в июле 2017-го, когда он перебоксировал австралийца Марка Флэнегана. После этого он избрался в низовые депутаты партии власти, занимался «общественной деятельностью» и раздавал интервью:

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