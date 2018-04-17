Ещё
Названы причины отказа Усика от поединка в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы причины отказа украинца Усика от поединка в России 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Damir Sagolj / Reuters
Президент Федерации бокса России Умар Кремлев высказался на тему отказа украинца Александра Усика проводить финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе с Муратом Гассиевым в России. Его слова приводит RT.
«Думаю, Усик тут не при чем. Возможно, его промоутеры — братья Виталий и Владимир Кличко — придумывают различного рода истории. Александра любят в России. Он сам никогда негативно не отзывался о стране. Он нормальный парень. Причем живет он в Крыму, в городе Симферополь, его жена из Красноярска. Не знаю, какие у него могут быть мотивы», — заявил Кремлев.
16 марта украинский портал Sport.ua сообщил, что Усик отказался проводить бой с Гассиевым в России.
Финальный поединок должен был пройти 11 мая в Саудовской Аравии, однако был перенесен на лето. Кремлев 13 апреля рассказал РИА Новости, что бой может пройти 22 июля в России. На проведение поединка была подана заявка.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA решило «добить» Россию79
Украинские футболистки передрались на поле19
Моуринью решил разогнать всю команду
Чистяков признал ошибку в эпизоде со Смоловым3
Черчесов надеется побороться с Германией на ЧМ1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение