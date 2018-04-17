Названы причины отказа Усика от поединка в России

Названы причины отказа украинца Усика от поединка в России

Президент Федерации бокса России Умар Кремлев высказался на тему отказа украинца Александра Усика проводить финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе с Муратом Гассиевым в России. Его слова приводит RT.

«Думаю, Усик тут не при чем. Возможно, его промоутеры — братья Виталий и Владимир Кличко — придумывают различного рода истории. Александра любят в России. Он сам никогда негативно не отзывался о стране. Он нормальный парень. Причем живет он в Крыму, в городе Симферополь, его жена из Красноярска. Не знаю, какие у него могут быть мотивы», — заявил Кремлев.

16 марта украинский портал Sport.ua сообщил, что Усик отказался проводить бой с Гассиевым в России.