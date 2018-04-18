Британский проспект жаждет третьего поединка с Василием Ломаченко

Британский проспект первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Сэм Максвелл (6-0, 5 КО) дважды пересекался с украинцем Василием Ломаченко (10-1, 8 КО) в турнире WSB в ходе противостояний команд «Украинские атаманы» и «Британские львиные сердца». Несмотря на два поражения, Максвелл мечтает о трилогии — надеется когда-нибудь встретиться с Ломаченко в третий раз, теперь на профессиональном ринге.

«В первом поединке я был слегка зажат, — вспоминает британец. — Всё потому, что я рассчитывал драться с другим соперником, у них произошла поздняя замена. А вот во втором поединке я дал ему неплохой бой. Это был отличный опыт. Я всегда буду вспоминать об этом эпизоде в своей биографии».

Как и большинство соперников Ломаченко, Максвелл нахваливает украинца: «Он — невероятно талантлив. Все эти его финты, углы атак, его боксёрский интеллект. Он всегда опережает соперника на несколько шагов. Просчитывает все твои шаги. Понятное дело, это сказывается на его соперниках. Он просто уничтожает их психологически. Именно поэтому они все сдаются по ходу боя».

Проспект смеётся: «Я провёл против Ломаченко 10 раундов, за что получил около £400. И это за два поединка. Было бы здорово встретиться с ним и в третий раз, теперь в профи. Получилась бы такая себе трилогия».

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