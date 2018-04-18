Тренер: Майки Гарсиа дожидается победителя схватки Линарес−Ломаченко

В обновлённом рейтинге IBF американец Майки Гарсиа (38-0, 30 КО) больше не указан чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Это значит, что прав был президент WBC Маурисио Сулейман — Гарсиа продолжит карьеру в лёгком весе (до 61,2 кг) и будет защищать свой WBC-титул.

После победы над россиянином Сергеем Липинцом (13-1, 10 КО), Гарсиа стал одновременно чемпионом в двух весовых категориях. В марте американо-мексиканец заявил, что сохранит за собой чемпионский титул IBF, но, похоже, вскоре передумал.

«В воскресенье мы получили письмо от Майки Гарсиа, в котором он сообщил, что отказывается от звания чемпиона мира в первом полусреднем весе, — сообщил президент IBF Дэрил Пиплз. — Признаться, мы были очень даже удивлены».

Ситуация с отказом от титула Гарсией делает белорусского проспекта-слаггера Ивана Баранчика (18-0, 11 КО) фаворитом на вакантное чемпионские звание. Баранчик — второй номер рейтинга IBF в весе до 63,5 кг. Комментирует промоутер боксёра Лу Дибелла: «Не скрываю, я предполагал, что Гарсиа откажется от титула. Теперь Ивану предстоит бой за вакантный титул. И я уверен, что вскоре он станет чемпионом мира».

А о дальнейших карьерных перспективах самого Гарсии лучше всех знает брат/тренер Роберт Гарсиа: «Что теперь? Ну… Если бы всё зависело только лишь от меня, то мы бы пошли на объединительный бой. Например, дождались бы победителя предстоящего поединка между (чемпионом WBA) Хорхе Линаресом и (претендентом) Василием Ломаченко ».

Роберт Гарсиа надеется, что Линарес сумеет победить украинца: «Надеюсь, Линарес сумеет защитить титул. Знаю, очень немногие считают, что он справится с Ломаченко, но я верю в то, что Линарес обладает должной скоростью, мастерством, талантом. И я не удивлюсь, если он одержит победу».

Тренер напомнил, что в своё время Гарсиа выступал за промоутерскую компанию Top Rank, цвета которой защищает Ломаченко. Учитывая, что Гарсиа расстался с Top Rank со скандалом, тренер предполагает, что сделать бой между Майки и Василием будет очень непросто: «Если победит Ломаченко? Пожалуй, в этом случае придётся ещё немного подождать. Может быть даже несколько лет. Так поединок станет ещё более масштабным событием. Ведь только в таком случае компания Top Rank согласится иметь дело с Майки».

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