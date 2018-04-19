Японский боксер лишен титула чемпиона за нарушение антидопинговых правил

Международная бокскрская федерация (IBF) лишила японского боксера Кеничи Огаву титула чемпиона во втором полулегком весе после того, как спортсмен был признан виновным в нарушении антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт"

По информации ESPN, допинг-проба Огавы, которая была взята у него после победного поединка за титул против Тевина Фармера, дала положительный результат. Атлетическая комиссия штата Невада отстранила японца на шесть месяцев.

Таким образом, титул IBF во втором полулегком весе стал вакантным. За него в титульном поединке встретятся Фармер и бывший чемпион мира в полулегкой весовой категории Билли Диб.