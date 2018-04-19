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Японский боксёр Огава лишён титула IBF из-за допинга
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Японский боксёр Огава лишён титула IBF из-за допинга 

RT на русском 23 минуты назад
Фото: ToFight.ru
Международная боксёрская федерация (IBF) приняла решение лишить японца Кеничи Огаву титула чемпиона организации во втором полулёгком весе за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщает ESPN, положительная допинг-проба была взята у спортсмена после победы в титульном бою над Тевином Фармером. Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение о дисквалификации Огавы на шесть месяцев.
Отмечается, что за ставший вакантным титул IBF во втором полулёгком весе сразится Фармер, а его соперником станет экс-чемпион мира в полулёгком весе Билли Диб.
Ранее сообщалось, что мексиканский боксёр Сауль Альварес дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил.
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 Ещё 2 источника 
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