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Мексиканский экс-чемпион мира по боксу подозревается в употреблении допинга
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Мексиканский экс-чемпион мира по боксу подозревается в употреблении допинга 

Газета.Ru 1 час назад
Бывший чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 52,16 кг Карлос Куадрас временно отстранен от соревнований в связи с подозрениями в употреблении запрещенных препаратов, сообщает "Советский спорт".
По информации Fightnews, в период между соревнованиями мексиканец сознательно употреблял средства, способствующие ускоренному восстановлению. Отмечается, что WBC проводит расследование по этому делу.
Ранее сообщалось, что мексиканский боксер Сауль Альварес дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Первоначально было принято дисквалифицировать Альвареса сроком на один год, однако из-за сотрудничества боксера со следствием, его срок был сокращен до полугода.
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