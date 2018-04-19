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СМИ: Ещё один экс-чемпион мира по боксу из Мексики подозревается в употреблении допинга
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СМИ: Ещё один экс-чемпион мира по боксу из Мексики подозревается в употреблении допинга 

RT на русском 23 минуты назад
Фото: ToFight.ru
Мексиканский боксёр Карлос Куадрас, в период с 2014 по 2016 год владевший титулом чемпиона мира по боксу во втором наилегчайшем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC), временно отстранён от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.
Об этом сообщает сайт Fightnews.
По предварительной информации, во внесоревновательный период 29-летний Куадрас намеренно употреблял запрещённые препараты, призванные ускорить восстановление спортсмена. В настоящее время WBC проводит расследование по его делу.
Ранее сообщалось, что соотечественник Куадраса Сауль Альварес, являвшийся чемпионом мира в двух весовых категориях по нескольким основным версиям, был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил.
RT на русском: последние новости
Менеджер Гассиева: я не слышал, чтобы сам Усик говорил о том, что не будет драться в России Промоутер Джошуа сообщил, что британский боксёр не будет драться с Поветкиным в России Мексиканский боксёр Альварес дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил
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