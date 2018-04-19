Боксер Усик вспомнил последнюю уличную драку со своим участием

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Александр Усик вспомнил последнюю уличную драку со своим участием. Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу «Отдушивдушу».

«В 2008 году группа людей хотела нас побить, но у них ничего не получилось. Мы втроем побили человек десять. Они оттолкнули нашего друга и стали кричать: «Вы чего здесь ходите, фраеры. Сейчас пойдете нам сигареты покупать». Ну а мы не стушевались и стали бить их ногами», — рассказал спортсмен.

Боксер также оценил соперника, россиянина Мурата Гассиева . «Физически сильный парень, он молод и амбициозен. Ожидаю крутого боя. Я не обращаю внимания на то, что ему 24 года, а мне 31», — отметил Усик.

16 апреля украинский портал Sport.ua сообщил, что Усик отказался проводить бой с Гассиевым в России. Спортсмен должен был встретиться с россиянином 11 мая, однако поединок был перенесен из-за травмы Усика.