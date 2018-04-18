Александр Усик — о заработках в детстве, самом большом гонораре и драке на улице

Олимпийский чемпион и действующий обладатель титулов чемпиона мира по версиям WBC/WBO в тяжёлом весе украинец Александр Усик в рамках первой части интервью в проекте #отдушивдушу рассказал об опыте употребления «Мивины», «футболистах-бабах», почему поменял музыку для выхода в ринг, где познакомился с женой, когда в последний раз дрался на улице, почему Том не может догнать Джерри, своей линии одежды, Мурате Гассиеве , письмах болельщиков в соцсетях, за что ему стыдно, как зарабатывал в детстве, играх на спор и самом большом гонораре в карьере. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.