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Александр Усик — о заработках в детстве, самом большом гонораре и драке на улице
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Александр Усик — о заработках в детстве, самом большом гонораре и драке на улице 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Олимпийский чемпион и действующий обладатель титулов чемпиона мира по версиям WBC/WBO в тяжёлом весе украинец Александр Усик в рамках первой части интервью в проекте #отдушивдушу рассказал об опыте употребления «Мивины», «футболистах-бабах», почему поменял музыку для выхода в ринг, где познакомился с женой, когда в последний раз дрался на улице, почему Том не может догнать Джерри, своей линии одежды, Мурате Гассиеве, письмах болельщиков в соцсетях, за что ему стыдно, как зарабатывал в детстве, играх на спор и самом большом гонораре в карьере.
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