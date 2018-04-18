СМИ: боксер Головкин вместо Альвареса встретится с Мартиросяном 5 мая

Чемпион мира по трем престижным версиям в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана проведет поединок с американцем Ванесом Мартиросяном 5 мая в Карсоне (штат Калифорния). Об этом сообщает портал Boxingnewsonline.

Изначально Головкин 5 мая должен был провести бой— реванш с мексиканцем Саулем Альваресом. Сообщалось, что повторный поединок между боксерами должен пройти в Лас-Вегасе, однако в начале марта стало известно, что допинг— проба мексиканца, взятая в рамках добровольного тестирования в феврале, дала положительный результат на кленбутерол.

Альварес утверждал, что положительные допинг-тесты были следствием потребления мяса во время тренировочного сбора в Мексике. Позднее стало известно, что из-за разбирательств поединок не состоится.

Первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 17 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился ничейным результатом, Головкин защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг. 36-летний Головкин одержал 37 побед (33 нокаутом) при одной ничьей.

В активе 31-летнего Мартиросяна 40 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 36 побед (20 — нокаутом), потерпел три поражения и свел один поединок вничью.