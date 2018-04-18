Ломаченко–Линарес: неофициальное промо-видео к бою чемпионов

12 мая в Нью-Йорке (США) состоится поединок чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) венесуэльца Хорхе Линареса (44-3, 27 КО) и украинца Василия Ломаченко (10-1, 8 КО), заходящего на чемпионство в третьей категории.

vRINGe.com предлагает вашему вниманию промо-ролик youtube-канала boxing.ua к этому событию.

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