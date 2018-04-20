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Соперника Сергея Ковалева арестовали за домашнее насилие
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Соперника Сергея Ковалева арестовали за домашнее насилие 

Вести.Ru 20 апреля 2018
Фото: Вести.Ru
Российский боксер-профессионал Сергей Ковалев потерял очередного соперника по рингу. Американец Маркус Браун, с которым чемпион мира по версии WBO должен был драться в июне, обвинен в домашнем насилии и арестован. Вместо поединка за титул боксера из США ждет суд, который пройдет в ближайшие дни.
За последние четыре месяца Браун был дважды арестован правоохранителями по подозрению в домашнем насилии, сообщает Boxingscene.Com. Каждый раз полицию вызывали родственники боксера, так как он вел себя совершенно недопустимо.
Впрочем, Ковалеву от этих «приключений» потенциального конкурента не легче, Всемирноая боксерская организация требует от него защиты титула и WBO уже подыскала россиянину соперника: он будет боксировать в колумбийцем Элейдером Альваресом/ 34-летний Альварес — чемпион WBC Silver и обязательный претендент на титул Всемирного боксерского совета (WBC), которым владеет Адонис Стивенсон.
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