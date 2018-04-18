Соперником Ковалева вместо Брауна станет колумбиец Альварес 

Российский боксер Сергей Ковалев сразится с колумбийцем Элейдером Альваресом в бое за чемпионский титул по версии WBO в полутяжелом весе. Об этом сообщает «Советский спорт».
Ковалев должен был провести бой с американцем Маркусом Брауном, однако тот дважды за последние месяцы был подвергнут аресту по подозрению в домашнем насилии.
Альварес имеет на своем счету 23 победы и ни одного поражения. Долгое время он был официальным претендентом для многолетнего чемпиона мира WBC Адониса Стивенсона, однако этот поединок так и не состоялся.
Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Геннадий Головкин встретится с американцем Ванесом Мартиросяном 5 мая 2018 года в Карсоне.