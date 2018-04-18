Ещё
Соперником Ковалева вместо Брауна станет колумбиец Альварес
Далее:
Читайте также:
Ещё

Соперником Ковалева вместо Брауна станет колумбиец Альварес 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Reuters
Российский боксер Сергей Ковалев сразится с колумбийцем Элейдером Альваресом в бое за чемпионский титул по версии WBO в полутяжелом весе. Об этом сообщает «Советский спорт».
Ковалев должен был провести бой с американцем Маркусом Брауном, однако тот дважды за последние месяцы был подвергнут аресту по подозрению в домашнем насилии.
Альварес имеет на своем счету 23 победы и ни одного поражения. Долгое время он был официальным претендентом для многолетнего чемпиона мира WBC Адониса Стивенсона, однако этот поединок так и не состоялся.
Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Геннадий Головкин встретится с американцем Ванесом Мартиросяном 5 мая 2018 года в Карсоне.
Газета.Ru: последние новости
В Федерации бокса России оценили отказ украинца Усика драться с Гассиевым Промоутер Джошуа рассказал о месте боя с Поветкиным Американский боксер со "стеной Трампа" на шортах был побит мексиканцем
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка попалась на допинге, но поехала на ОИ
«Авангард» впервые вышел в финал Кубка России по футболу
Скончался самый долговременный чемпион в истории WWE
«Краснодар» опротестовал решение КДК РФС
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение