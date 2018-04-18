Соперником Ковалева вместо Брауна станет колумбиец Альварес

Российский боксер Сергей Ковалев сразится с колумбийцем Элейдером Альваресом в бое за чемпионский титул по версии WBO в полутяжелом весе. Об этом сообщает «Советский спорт».

Ковалев должен был провести бой с американцем Маркусом Брауном , однако тот дважды за последние месяцы был подвергнут аресту по подозрению в домашнем насилии.

Альварес имеет на своем счету 23 победы и ни одного поражения. Долгое время он был официальным претендентом для многолетнего чемпиона мира WBC Адониса Стивенсона, однако этот поединок так и не состоялся.