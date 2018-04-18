Ещё
Шоу циркачей: Ломаченко и Беспутин дурачатся в боксёрском зале — видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шоу циркачей: Ломаченко и Беспутин дурачатся в боксёрском зале — видео 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) со всем усердием и ответственностью готовится к поединку с обладателем пояса WBA в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО). Жёсткие тренировки и режим время от времени, как это часто бывает в боксёрских залах — от самых захолустных до топовых, прерываются минутами юмора. В соцсетях сегодня появилось видео, где Ломаченко, его российский приятель Александр Беспутин (9-0, 7 КО) и канадский катмен Расс Абнер под звуки цирковой мелодии устраивают… да, цирк: один ходит на руках, другой скачет по кругу, а третий в это время жонглирует мячиками.
Публикация от LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy)
17 Апр 2018 в 9:38 PDT  Смотрите также: Ломаченко–Линарес: неофициальное промо к бою чемпионов Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Усик получил травму, бой с Гассиевым отсрочен Шилдс: Просто посмотрите на Канело — увидите, что он на допинге Владимир Кличко сравнил Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках
Каррера готов уйти в отставку
Глушаков взял на себя вину за поражение от «Тосно»
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
«Тосно» сыграет с «Авангардом» в финале Кубка России5
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение