Шоу циркачей: Ломаченко и Беспутин дурачатся в боксёрском зале — видео

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) со всем усердием и ответственностью готовится к поединку с обладателем пояса WBA в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО). Жёсткие тренировки и режим время от времени, как это часто бывает в боксёрских залах — от самых захолустных до топовых, прерываются минутами юмора. В соцсетях сегодня появилось видео, где Ломаченко, его российский приятель Александр Беспутин (9-0, 7 КО) и канадский катмен Расс Абнер под звуки цирковой мелодии устраивают… да, цирк: один ходит на руках, другой скачет по кругу, а третий в это время жонглирует мячиками.

Публикация от LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy)

17 Апр 2018 в 9:38 PDT Смотрите также: Ломаченко–Линарес: неофициальное промо к бою чемпионов Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.