Донэйр о субботнем бое с Фрэмптоном: Некоторые считают меня уже «старичком»

В ночь на воскресенье в Европе состоится поединок экс-чемпионов мира — обладателя титулов в пяти дивизионах Нонито Донэйра (38-4, 24 КО) и североирландского покорителя двух весовых категорий Карла Фрэмптона (24-1, 14 КО). Филиппинец уже прибыл в столицу Северной Ирландии, и находится в прекрасном расположении духа.

«Некоторые списывают меня, как «уже старого», но по моим ощущениям, я как раз вышел на пик формы — и физически, и по части опыта, — рассказал он Sky Sports. — В Белфасте классно. Пускай тут прохладно, зато приём очень тёплый. Меня подходили поприветствовать даже самые серьёзные фанаты Фрэмптона. Классно!»

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Как заявил организатор шоу Фрэнк Уоррен, если любители бокса хотят увидеть в субботу «реальный бой», то им следует настроить телевизоры на трансляцию из The SSE Arena в Белфасте.

«Тут вам никакой мишуры а-ля «Звезда в джунглях», тут у нас пристойный бокс», — подчеркнул промоутер.

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vRINGe непременно опубликует представление этого интригующего противостояния за титул «временного» чемпиона WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг).

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