В Ижевске состоялось открытие Командного Кубка России по боксу среди мужчин

С 17 по 21 апреля в ижевском ледовом дворце «Молодёжный» будет проходить Командный кубок России по боксу среди мужчин. Сегодня в торжественном открытии мероприятия принял участие Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов . Премьер-министр поприветствовал спортсменов, организаторов соревнований, зрителей и гостей столицы Удмуртии от имени Главы региона Александра Бречалова и Правительства Удмуртской Республики. Он тепло и сердечно поздравил всех с открытием Командного Кубка России по боксу среди мужчин в Ижевске.

«Удмуртия всегда была знаменита своим гостеприимством. Сегодня для нас особая гордость и радость встречать таких уважаемых гостей — выдающихся спортсменов. Бокс — это спорт, который учит, казалось бы, очень простым, но всегда очень сложным правилам. Для того чтобы одержать победу, необходимо очень много работать, надо быть честным и самое главное — уважать своего соперника. Поэтому спортсмены, боксёры — это индивиды очень правильные, очень честные. Дорогие друзья, я желаю всем участникам этого замечательного соревнования побед, здоровья и всего самого наилучшего», — сказал Ярослав Семенов.

В своей приветственной речи глава города Ижевска Юрий Тюрин также отметил, что очень приятно принимать такие престижные соревнования и таких именитых боксёров со всех уголков страны — от Владивостока до Санкт-Петербурга. Это будет настоящий праздник спорта. Командный Кубок России по боксу пройдёт на высокой ноте, откроет новые имена. Тем и хорош спорт, что в нём главная победа — победа над самим собой. О популярности бокса говорит и география нынешнего Командного Кубка России — это 200 спортсменов из 85 регионов нашей страны. Каждая команда будет представлять свой федеральный округ. 10 сборных команд федеральных округов встретятся на ринге. В течение пяти дней боксеры будут биться за титул сильнейшей сборной команды России по боксу. В составах команд — ведущие боксёры страны, федеральных округов, чемпионы и призеры России по боксу, победители международных турниров. За сборную команду Приволжского федерального округа будет выступать спортсмен из Удмуртии, член Национальной сборной России Максим Чернышев . После торжественной церемонии открытия соревнований состоялись предварительные бои боксёров. С 18 по 20 апреля пройдут предварительные бои и круговой этап. 21 апреля в 15.00 часов спортсмены будут бороться за третье место, а в 18.00 часов пройдут финальные бои. Напомним, организаторами Кубка выступают ООО «Федерация бокса России», АНО «Дирекция Федерации бокса России в Приволжском федеральном округе» и РОО «Удмуртская Республиканская Федерация бокса» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике УР и Управления по физической культуре и спорту Администрации города Ижевска. Программа соревнований:

17 апреля в 17.30 — торжественное открытие, предварительные бои. 18-20 апреля в 15.00 — предварительные бои, круговой этап. 21 апреля в 15.00 — бои за 3 место, в 18.00 — финальные бои. Вход на соревнования — бесплатный.