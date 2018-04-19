Менеджер Альвареса доволен: Ковалёв популярнее Стивенсона в Штатах

Менеджер обосновавшегося в Канаде колумбийского полутяжеловеса Элейдера Альвареса (23-0, 11 КО) Стефан Лепин воздал должное российскому чемпиону мира WBO Сергею Ковалёву (32-2-1, 28 КО), согласившемуся провести защиту против его подопечного. Напомним, что Альварес долгое время являлся официальным претендентом для чемпиона WBC Адониса Стивенсона, но так и не дождался шанса, что, по мнению Лепина, характеризует Адониса наилучшим образом.

«Стивенсон предпочитает драться с удобными ему соперниками, и для нас было очевидно, что он не хочет драться с боксёром из Квебека в Квебеке. Так было с (Жаном) Паскалем, так получилось и с нами, — констатирует Лепин. — Мы говорили, говорили и говорили — переговоры казались бесконечными. Мы ждали, соглашались с его условиями, но он всё равно не подписывал контракт. И тут мне поступает предложение провести бой за титул чемпиона мира против соперника, который в Штатах даже известнее Стивенсона, а значит окажет большее влияние на карьеру Элейдера. К тому же, он вернётся на НВО».

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«Можно была продолжать ждать и упрашивать WBC заставить Стивенсона драться с нами, — продолжает менеджер. — Но в таком случае они снова бы сетовали на отсутствие дат, требовали время на подготовку, и нам опять пришлось бы ждать аж до самого Рождества. Я сделал всё и даже больше, чтобы получить бой со Стивенсоном, но он не хочет ничего. У нас есть другие чемпионы, которые готовы с нами драться. Настоящие чемпионы, которые согласны сражаться с другими чемпионами. А Стивенсона запомнят, как чемпиона, который никогда ни с кем не дрался. И ему придётся с этим жить».

Добавим, что о дате и месте проведения боя Ковалёв-Альварес пока ничего не известно.

По материалам BoxingScene

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