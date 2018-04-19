Промоутер Головкина: Альвареса следует еще и оштрафовать

— Принимая во внимание, что Головкин, по нашему мнению, в этой ситуации со сменой противника на 5 мая пострадал больше всех, было бы хорошо увидеть, как Альвареса оштрафуют. Однако, мы все равно уважаем решение Атлетической комиссии штата Невада.

Сейчас все наши мысли связаны с 5-м мая. Если Геннадий не сможет выиграть предстоящий бой, тогда все разговоры о втором поединке с Канело будут не актуальны. Но если Головкин добьется победы, его повторный бой с Альваресом останется самым большим событием в боксе, и мы, конечно, постараемся его организовать, — заявил Леффлер.

Напомним, второй бой Головкина с Альваресом должен был состояться 5 мая, однако он был отменен из-за положительных допинг-тестов мексиканца, который впоследствии был отстранен от боев на 6 месяцев.

Теперь Головкин сразится 5 мая с американцем Ванесом Мартиросяном.