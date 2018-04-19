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Промоутер Головкина: Было бы хорошо, если бы Канело ещё и оштрафовали
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Промоутер Головкина: Было бы хорошо, если бы Канело ещё и оштрафовали 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Накануне Атлетическая комиссия штата Невада вынесла решение по допинговому делу мексиканца Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО), дисквалифицировав его на полгода, но при этом решив не накладывать на него денежный штраф. В команде Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), однако, считают, что Канело вполне можно было наказать «рублём», поскольку по его вине пострадал и казахстанец.
«Принимая во внимания, что Головкин, по нашему мнению, в этой ситуации со сменой противника на 5 мая пострадал больше всего, было бы хорошо увидеть, как Альвареса оштрафовали. Однако, мы всё равно уважаем решение Комиссии», — отметил промоутер Головкина Том Лёффлер.
Напомним, что вместо Альвареса Головкин 5 мая встретится с Ванесом Мартиросяном. По словам Лёффлера, если Геннадий выиграет предстоящий бой, то в сентябре с большой вероятностью всё-таки проведёт реванш с Канело: «Сейчас все наши мысли связаны с 5-м мая. Если Геннадий не сможет выиграть предстоящий бой, тогда все разговоры о реванше с Канело в будущем потеряют смысл. Но если он победит (Мартиросяна), то его повторный бой с Альваресом останется самым большим событием в боксе, и мы, конечно, постараемся его устроить».
Первый бой Головкина и Альвареса в сентябре 2017 года победителя не выявил, завершившись вничью раздельным решением судей.
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По материалам BoxingScene
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