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Снова недоволен: Жервонта Дэвис — о переговорах по поводу боя с Ломаченко
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Снова недоволен: Жервонта Дэвис — о переговорах по поводу боя с Ломаченко 

Vringe.com 38 минут назад
Непобеждённый американский нокаутёр, боец второго полулёгкого веса (до 59 кг) Жервонта Дэвис (19-0, 18 КО), похоже, не в восторге от инициирования переговоров по поводу возможного противостояния с лидером рейтинга P4P украинцем Василием Ломаченко (10-1, 8 КО).
Напомним, ранее сообщалось, что промоутер Дэвиса Флойд Мэйуэзер-мл. (Mayweather Promotions) обратился к президенту промоутерской компании Top Rank Promotions Тодду Дюбёфу по поводу поединка Ломаченко−Дэвис. Позже эту информацию подтвердили в Top Rank.
Дэвис считает, что Мэйуэзер поторопился с решением: «Я не знал, что Мэйуэзер ведёт переговоры с Top Rank. Как по мне, это не очень умное решение. В будущем с этого получился бы большой бой. А сейчас это решение выглядит поспешным».
Отметим, Дэвис периодически высказывает недовольство тем, как Мэйуэзер ведёт его карьеру. В кулуарах считают, что нокаутёр хотел бы перейти от Флойда к своему корешу Эдриену Броунеру (About Billions Promotions).
21 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США) Броунер и Дэвис выступят в рамках одного шоу. Дэвис сразится с аргентинцем Хесусом Куэйяром (28-2, 21 КО) за вакантный титул «суперчемпиона» WBA в весе до 59 кг, а Броунер проведёт бой с соотечественником Джесси Варгасом (28-2, 10 КО) в рамках договорного веса (до 65,3 кг).
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Дэвис — экс-чемпион мира. В январе 2017-го года отобрал титул IBF у пуэрториканца Хосе Педрасы (23-1, 12 КО). Потерял чемпионское звание в августе 2017-го года на взвешивании накануне боя с неким Франсиско Фонсекой (21-1-1, 15 КО), почти на целый килограмм превысив допустимый лимит.
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