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Баррера заговорил о сексе, нацелен на победителя боя Ковалёв−Альварес
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Баррера заговорил о сексе, нацелен на победителя боя Ковалёв−Альварес 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Несмотря на досрочное поражение в мартовском чемпионском поединке против россиянина Дмитрия Бивола (13-0, 11 КО), кубинский ветеран полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Салливан Барерра (21-2, 14 КО) нацелен на ещё одну титульную попытку. По словам Барреры, он хотел бы встретиться с победителем боя между чемпионом WBO Сергеем Ковалёвым (32-2-1, 28 КО) из России и претендентом Элейдером Альваресом (23-0, 11 КО) из Колумбии.
«Со мной всё супер. То поражение… Так бывает… Просто был не мой день… — объяснил неудачу кубинец. — Не собираюсь зацикливаться на прошлом, смотрю в будущее. Болельщики знают, что я всегда готов драться с лучшими бойцами дивизиона. Планирую выступить в андеркарде у Ковалёва и Альвареса, а потом встретиться с победителем этого противостояния. Это — моя цель».
А дальше боксёр принялся философствовать: «Бокс — он ведь словно секс. Вы можете слыть лучшим любовником в мире, но и в этом случае вы не застрахованы от того, что в одну ужасную ночь у вас ничего не получится. Так и у меня. Моя невеста знает, что нет никого круче меня. Подумаешь, один раз не получилось. Теперь я просто хочу вернуться в ринг и показать всё, на что способен».
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