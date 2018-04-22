Бронер и Варгас завершили бой вничью

В Бруклине на арене Barclays Center (штат Нью-Йорк, США) завершился масштабный вечер бокса, главным событием которого стал поединок двух экс-чемпионов — Эдриена Бронера (33-3-1, 24 КО) и Джесси Варгаса (28-2-1, 10 КО). Встреча прошла в промежуточном весе (до 65,3 кг).

С первого раунда Варгасу удалось захватить инициативу и контролировать ход боя. Однако во второй половине боя Бронер прибавил и сумел взять его ход в свои руки. Эдриен был более активен в чемпионских раундах, но вырвать победу ему это не помогло.

По итогам 12 раундов судьи зафиксировали ничью решением большинства — 115:113 в пользу Бронера, и дважды по 114:114.