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Бронер и Варгас завершили бой вничью
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Бронер и Варгас завершили бой вничью 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
В Бруклине на арене Barclays Center (штат Нью-Йорк, США) завершился масштабный вечер бокса, главным событием которого стал поединок двух экс-чемпионов — Эдриена Бронера (33-3-1, 24 КО) и Джесси Варгаса (28-2-1, 10 КО). Встреча прошла в промежуточном весе (до 65,3 кг).
С первого раунда Варгасу удалось захватить инициативу и контролировать ход боя. Однако во второй половине боя Бронер прибавил и сумел взять его ход в свои руки. Эдриен был более активен в чемпионских раундах, но вырвать победу ему это не помогло.
По итогам 12 раундов судьи зафиксировали ничью решением большинства — 115:113 в пользу Бронера, и дважды по 114:114.
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