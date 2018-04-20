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Дэвис, Куэйяр, а-Чарло и Сентено позируют перед камерами — фотоотчёт
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Дэвис, Куэйяр, а-Чарло и Сентено позируют перед камерами — фотоотчёт 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
21 апреля в спорткомплексе Barclays Center (Бруклин, Нью-Йорк, США) состоится шоу из популярной серии Premier Boxing Champions от Эла Хэймона.
В главном бою в договорном лимите веса (до 65,3 кг) встретятся бывшие чемпионы мира из США Эдриен Броунер (33-3, 24 КО) и Джесси Варгас (28-2, 10 КО).
В андеркарде пройдут два чемпионских боя. Вакантный титул «суперчемпиона» WBA в весе до 59 кг разыграют американец Жервонта Дэвис (19-0, 18 КО) и аргентинец Хесус Куэйяр (28-2, 21 КО).
А титул «временного» чемпиона WBC в среднем весе (до 72,6 кг) достанется боксёру из США — Жермаллу Чарло (26-0, 20 КО) или Уго Сентено-мл. (26-1, 14 КО).
Накануне бойцы встретились в Бруклине на пресс-конференции.
Фотоотчёт: BoxingScene
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