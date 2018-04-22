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Озвучены гонорары участников шоу Броунер−Варгас
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Озвучены гонорары участников шоу Броунер−Варгас 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк озвучила размеры гонораров участников вечера бокса, который состоится в ночь на 22 апреля по восточноевропейскому времени на арене Barclays Center в Бруклине (Нью-Йорк, США).
Американцы Эдриен Броунер (33-3, 24 КО) и Джесси Варгас (28-2, 10 КО) встретятся в главном событии шоу в рамках договорного веса (до 65,3 кг). Гонорар Броунера — $1 млн, а Варгаса — $500 тыс.
В андеркарде в бою за вакантный титул «суперчемпиона» мира по версии WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) встретятся американец Жервонта Дэвис (19-0, 18 КО) и аргентинец Хесус Куэйяр (28-2, 21 КО). Бойцы заработают по $350 тыс.
А гонорары участников боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) Жермалла Чарло (26-0, 20 КО) и Уго Сентено-младшего (26-1, 14 КО) — $500 тыс. и $235 тыс. соответственно.
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