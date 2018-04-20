Боксеры из Африки приедут в Хабаровск на международный турнир

Африканские боксеры приедут на соревнования в Хабаровск. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», участие в Международном турнире имени Константина Короткова уже подтвердили 23 страны.

На хабаровском ринге выступят, например, сборные Туниса, Египта, Ганы, Нигерии. Поединки пройдут в УКСК стадиона имени Ленина с 16 по 20 мая. Напомним, дальневосточная столица встретит Международный турнир в 10 раз.

Мемориал имени Константина Короткова имеет категорию «А». Национальные федерации бокса везут в Хабаровск лучших спортсменов, стремясь набрать необходимые баллы для итоговой квалификации на Олимпийские игры 2020 г. в Токио.

Почетными гостями десятого турнира станут легендарные отечественные боксеры. Уже подтвердили свое участие последний советский олимпийский чемпион по боксу (Сеул 1988 г.) — Вячеслав Яновский, единственный советский боксёр, выигравший золото на Олимпийских играх 1980 года в Москве — Шамиль Сабиров , двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы, чемпион мира, трёхкратный чемпион России — Олег Саитов

Турнир будет посвящен 73-й годовщине Великой Победы. В течение трех дней будут проходить предварительные бои, 19 мая состоятся полуфиналы, а 20 мая организаторы готовят церемонию открытия и финальные бои.

Билеты появятся в продаже в ближайшее время.