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Экс-чемпион мира пострадал в автомобильной аварии
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Экс-чемпион мира пострадал в автомобильной аварии 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион мира 37-летний Симпиве Ветьека (30-4, 18 КО) пострадал в автомобильном инциденте в Ист-Лондоне (ЮАР), сообщает FightNews.
По данным источника, Ветьека открывал дверь собственного автомобиля, а проносящееся мимо на большой скорости транспортное средство сбило боксёра и не остановилось после столкновения. У ветерана — серьёзные травмы: перелом обеих ног. Он был госпитализирован в больницу Frere Hospital всё в том же Ист-Лондоне и уже подвергся хирургическому вмешательству.
Последний «большой» бой у Ветьеки состоялся в мае 2014-го года с филиппинцем Нонито Донэйром (38-4, 24 КО) — африканец уступил техническим решением и потерял титул WBA Super в весе до 57,2 кг, отобранный ранее (в декабре 2013-го года) у индонезийского чемпиона Криса Джона (48-1-3, 22 КО).
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