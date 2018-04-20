Украинец Копыленко поборется за титул Континентальной Америки

34-летний украинский средневес Виталий Копыленко (27-1, 15 КО) поборется за титул чемпиона Континентальной Америки по версии WBC, принадлежащий американцу Майку Хименесу (21-1-1, 14 КО) по прозвищу «Голливуд». О подписании контракта на 10-раундовый поединок, который пройдёт 8 июля в США, сообщает Luckypunch.net.

Для Хименеса это будет первая защита регионального звания, которое он завоевал в июне прошлого года, победив по очкам раздельным решением судей Аарона Прайора-младшего. С тех пор Майк не боксировал.

Копыленко последний поединок провёл в феврале текущего года, остановив в 3-м раунде доминиканца Джонатана Батисту.

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