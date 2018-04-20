Ещё
Украинец Копыленко поборется за титул Континентальной Америки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинец Копыленко поборется за титул Континентальной Америки 

Vringe.com 51 минуту назад
Фото: Vringe.com
34-летний украинский средневес Виталий Копыленко (27-1, 15 КО) поборется за титул чемпиона Континентальной Америки по версии WBC, принадлежащий американцу Майку Хименесу (21-1-1, 14 КО) по прозвищу «Голливуд». О подписании контракта на 10-раундовый поединок, который пройдёт 8 июля в США, сообщает Luckypunch.net.
Для Хименеса это будет первая защита регионального звания, которое он завоевал в июне прошлого года, победив по очкам раздельным решением судей Аарона Прайора-младшего. С тех пор Майк не боксировал.
Копыленко последний поединок провёл в феврале текущего года, остановив в 3-м раунде доминиканца Джонатана Батисту.
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Усик будет драться с Гассиевым там, где решат организаторы — Кремлёв Сулейман: Хотел бы, чтобы Уайлдер и Джошуа подрались в Британии Баррера заговорил о сексе, нацелен на победителя боя Ковалёв−Альварес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина поставила условие арбитру из Крыма53
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20181
«Овечкина лучше не злить»
«Вяльбе совершила настоящий подвиг для России»1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение