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«Петушатся друг перед другом»: Лавров прокомментировал предстоящую встречу Трампа с Ким Чен Ыном
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«Петушатся друг перед другом»: Лавров прокомментировал предстоящую встречу Трампа с Ким Чен Ыном 

360tv.ru 44 минуты назад
Москва надеется на успех межкорейского и американо‐северокорейского саммитов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА «Новости».
Как сообщил глава МИД, Россия приветствует будущую встречу президента США и лидера КНДР и не может желать провала переговоров. Также Лавров сравнил заявления, звучащие в преддверии встречи, с поведением боксеров перед боем.
…знаете, когда перед началом серьезного разговора, как на ринг выходят боксеры, перед этим они взвешиваются и «петушатся» друг перед другом, а потом начинают уже бой. А после боя обнимают друг друга, поздравляют друг друга
— Сергей Лавров.
Министр считает, что своими заявлениями лидеры хотят «поднять ставки» перед саммитом и надеется на сотрудничество стран в стремлении снизить напряженность между ними.
Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын отказался от требования о выводе американских войск из Южной Кореи.
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