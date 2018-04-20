«Петушатся друг перед другом»: Лавров прокомментировал предстоящую встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Как сообщил глава МИД, Россия приветствует будущую встречу президента США и лидера КНДР и не может желать провала переговоров. Также Лавров сравнил заявления, звучащие в преддверии встречи, с поведением боксеров перед боем.

…знаете, когда перед началом серьезного разговора, как на ринг выходят боксеры, перед этим они взвешиваются и «петушатся» друг перед другом, а потом начинают уже бой. А после боя обнимают друг друга, поздравляют друг друга

— Сергей Лавров.

Министр считает, что своими заявлениями лидеры хотят «поднять ставки» перед саммитом и надеется на сотрудничество стран в стремлении снизить напряженность между ними.