Рябинский — о Уайлдере: не надо было языком болтать, это не мужская история

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский сообщил о намерении продолжить судебное дело против команды боксёра Деонтея Уайлдера из-за несостоявшегося боя с Александром Поветкиным в 2016 году. Рябинский считает, что российская сторона может рассчитывать на компенсацию морального вреда.

«Хочу ли я продолжать судиться со стороной Уайлдера? Да. Мы с адвокатами будем обсуждать этот вопрос. Возможно, подадим иск по поводу компенсации нам морального вреда. Потому что они там, конечно, наговорили серьёзных вещей. Этот вопрос изучается, есть некие суммы, за которые мы планируем судиться… В общем, в своё время я говорил, что ребята пожалеют и им придётся заплатить за то, что они несправедливо обвинили нас. Как я говорил, так сейчас и происходит — никто не может просто так обижать и оскорблять моих людей. Так не будет. Всех спокойненько поставим на место. Даже если на это уйдёт несколько лет.