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Рябинский: у Джошуа есть только два способа провести поединок с Уайлдером, а не с Поветкиным
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Рябинский: у Джошуа есть только два способа провести поединок с Уайлдером, а не с Поветкиным 

RT на русском 1 час назад
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы Александра Поветкина прокомментировал информацию о том, что Энтони Джошуа может провести поединок с Деонтеем Уайлдером.
«В прессе могут ходить какие угодно разговоры, но у Джошуа есть два способа провести поединок с Уайлдером, а не с Поветкиным. Либо договориться с нами, либо снять с себя пояс WBA», — рассказал Рябинский RT.
Ранее сообщалось, что WBA приказала Джошуа начать переговоры о проведении боя с Поветкиным.
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Рябинский рассказал о подробностях судебного дела Поветкина против Уайлдера В команде Гассиева рассказали, как отреагировали на сообщения о травме Усика Промоутер Джошуа сообщил, что британский боксёр не будет драться с Поветкиным в России
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