Ещё
Амир Хан зовёт Эдриена Броунера драться в Британию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Амир Хан зовёт Эдриена Броунера драться в Британию 

Vringe.com 23 апреля 2018
Фото: Vringe.com
Эффектно расправившись с канадцем Филом Ло Греко в рамках субботнего вечера бокса в Ливерпуле, британский экс-чемпион мира в суперлёгком весе Амир Хан (32-4, 20 КО) изъявил желание провести поединок с американцем Эдриеном Броунером (33-3-1, 24 КО) — бывшим чемпионом в четырёх категориях, который немногим позже, но по другую сторону Атлантики, в Бруклине, свёл вничью 12-раундовый поединок против Джесси Варгаса.
При этом Хан дал понять, что ждёт Эдриена в гости.
«Я бы хотел провести бой с Броунером, — признался Амир. — Эдриен хорошо известен, и было бы замечательно сразиться с ним поединок в Британии. Сейчас местный рынок просто огромен, и бойцы из Штатов сами хотят выступать здесь. Думаю, он бы принял такой бой».
Смотрите: видеозапись боя Хан-Ло Греко
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Василиий Ломаченко на открытой тренировке: фото и видео Головкину и Ломаченко не будет просто с Чарло и Дэвисом — Малиньяджи Мартиросян во многом лучше О'Салливана — промоутер Головкина
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото18
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото9
Российская гимнастка покорила весь мир31
Российские хоккеисты устроили массовую драку на льду46
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение