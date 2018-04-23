Амир Хан зовёт Эдриена Броунера драться в Британию

Эффектно расправившись с канадцем Филом Ло Греко в рамках субботнего вечера бокса в Ливерпуле, британский экс-чемпион мира в суперлёгком весе Амир Хан (32-4, 20 КО) изъявил желание провести поединок с американцем Эдриеном Броунером (33-3-1, 24 КО) — бывшим чемпионом в четырёх категориях, который немногим позже, но по другую сторону Атлантики, в Бруклине, свёл вничью 12-раундовый поединок против Джесси Варгаса

При этом Хан дал понять, что ждёт Эдриена в гости.

«Я бы хотел провести бой с Броунером, — признался Амир. — Эдриен хорошо известен, и было бы замечательно сразиться с ним поединок в Британии. Сейчас местный рынок просто огромен, и бойцы из Штатов сами хотят выступать здесь. Думаю, он бы принял такой бой».

Смотрите: видеозапись боя Хан-Ло Греко

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