Британский боксер Хан победил Ло Греко в первом бою после перерыва

Британский боксер, бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг Амир Хан одержал победу над канадцем Филом Ло Греко с первом бою после двухлетнего перерыва. Об этом сообщает ТАСС.

Британец нокаутировал Ло Греко в первом раунде на 40-й секунде 12-раундового рейтингового поединка в весовой категории до 69,9 кг.

Последний поединок Хана закончился поражением от мексиканца Сауля Альвареса в мае 2016 года.

Для 33-летнего Ло Греко это четвертое поражение при 28 победах.

Ранее сообщалось, что Хан, исповедующий ислам, получил угрозы после того, как опубликовал в инстаграме фотографию рождественской елки.