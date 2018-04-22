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Британский боксер Хан победил Ло Греко в первом бою после перерыва
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Британский боксер Хан победил Ло Греко в первом бою после перерыва 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Британский боксер, бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг Амир Хан одержал победу над канадцем Филом Ло Греко с первом бою после двухлетнего перерыва. Об этом сообщает ТАСС.
Британец нокаутировал Ло Греко в первом раунде на 40-й секунде 12-раундового рейтингового поединка в весовой категории до 69,9 кг.
Последний поединок Хана закончился поражением от мексиканца Сауля Альвареса в мае 2016 года.
Для 33-летнего Ло Греко это четвертое поражение при 28 победах.
Ранее сообщалось, что Хан, исповедующий ислам, получил угрозы после того, как опубликовал в инстаграме фотографию рождественской елки.
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