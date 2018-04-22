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Хан нокаутировал ло Греко менее чем за одну минуту
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Хан нокаутировал ло Греко менее чем за одну минуту 

Чемпионат.com 38 минут назад
Фото: Vringe.com
В Ливерпуле (Великобритания) состоялся вечер бокса, в рамках которого первый поединок почти за два года провёл экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан. Его соперником был канадец Фил ло Греко. Возвращение Хана на ринг получилось эффектным, но очень скоротечным.
Уже в первом раунде Хан провёл удачную атаку, отправив ло Греко на канвас. Канадец сумел подняться, после чего Амир бросился на добивание и вновь довёл дело до нокдауна. Тогда в ход поединка вмешался рефери, остановив одностороннее избиение. Таким образом, на победу над ло Греко Хану понадобилось 40 секунд.
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