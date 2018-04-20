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Хан оказался тяжелее ло Греко
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Хан оказался тяжелее ло Греко 

Чемпионат.com 21 минуту назад
21 апреля в Ливерпуле (Великобритания) состоится масштабный вечер бокса, в рамках которого свой первый поединок за два года проведёт экс-чемпион мира Амир Хан. Противостоять ему будет Фил ло Греко. В преддверии боя соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Хан оказался тяжелее оппонента, показав 68 кг. Вес ло Греко составил 67,7 кг.
Предыдущий поединок Хан провёл в мае 2016 года, когда потерпел тяжёлое поражение нокаутом от Сауля Альвареса. Что касается ло Греко, то он последний раз выступал в июне 2017 года, в восьмираундовом поединке он решением большинства судей одержал победу над Хесусом Гуррольей.
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