Хан оказался тяжелее ло Греко

21 апреля в Ливерпуле (Великобритания) состоится масштабный вечер бокса, в рамках которого свой первый поединок за два года проведёт экс-чемпион мира Амир Хан . Противостоять ему будет Фил ло Греко. В преддверии боя соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Хан оказался тяжелее оппонента, показав 68 кг. Вес ло Греко составил 67,7 кг.

Предыдущий поединок Хан провёл в мае 2016 года, когда потерпел тяжёлое поражение нокаутом от Сауля Альвареса. Что касается ло Греко, то он последний раз выступал в июне 2017 года, в восьмираундовом поединке он решением большинства судей одержал победу над Хесусом Гуррольей.