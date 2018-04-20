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Донэйр и Фрэмптон показали почти равный вес
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Донэйр и Фрэмптон показали почти равный вес 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
21 апреля в Белфасте (Северная Ирландия, Великобритания) пройдёт большой вечер бокса, в рамках которого состоятся два титульных поединка. В полулёгком весе (до 57,2 кг) будет оспариваться пояс временного чемпиона мира по версии WBO. За него поборются экс-чемпионы мира — Карл Фрэмптон и Нонито Донэйр. В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам филиппинец оказался немного тяжелее соперника, показав 56,9 кг, вес Фрэмптона составил 56,8 кг.
В другом титульном бою вечера чемпион мира по версии WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг) Золани Тете будет защищать звание от посягательств Омара Нарваеса. Последний оказался тяжелее южноафриканца. Вес Нарваеса составил 53,1 кг, в то время как Тете потянул на 52,8 кг.
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