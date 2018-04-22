Фрэмптон победил Донэйра, Тете защитил титул в бою с Нарваесом

В Белфасте (Северная Ирландия, Великобритания) состоялся масштабный вечер бокса, в рамках которого прошли два титульных боя. В главном событии вечера встретились два экс-чемпиона мира Карл Фпэмптон и Нонито Донэйр, оспаривавшие пояс по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг).

Поединок прошёл под диктовку Фрэмптона, лишь изредка филиппинцу удавалось доносить до Карла опасные атаки. По итогам 12 раундов судьи зафиксировали победу британца — трижды по 117:111.

В другом титульном бою турнира чемпион по версии WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг) Золани Тете не оставил шансов претенденту в лице Омара Нарваеса. Южноафриканец уверенно вёл поединок и не отдал Нарваесу ни одного раунда, что и отразилось на судейских записках — трижды по 120:108.