Как Хан и Ло Греко взвешивались: результаты, фото и видео

Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Echo в Ливерпуле (Великобритания). Боксёры показали следующий вес: Амир Хан (31-4, 19 КО) — 68 кг Фил Ло Греко (28-3, 15 КО) — 67,7 кг 12-раундовый поединок в лимите первого среднего веса (до 69,9 кг) Шон Додд (15-2-1, 3 КО) — 60,8 кг Томми Койл (23-4, 11 КО) — 60,9 кг Бой за титул Британского содружества в лёгком весе (до 61,2 кг)

ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте завтра к вечеру по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.