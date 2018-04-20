Ещё
Бронер перевесил Варгаса, Дэвис оказался легче Куэльяра
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бронер перевесил Варгаса, Дэвис оказался легче Куэльяра 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
В ночь с 21 на 22 апреля на арене Barclays Center в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США) состоится масштабный вечер бокса, в рамках которого состоятся два титульных бой, а также поединок с участием двух экс-чемпионов. В преддверии турнира его участники прошли официальную церемонию взвешивания.
Так, бывший чемпион в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер оказался немного тяжелее Джесси Варгаса, показав на весах 65,3 кг, в то время как Варгас потянул на 65,2 кг. Этот поединок пройдёт в промежуточном весе.
В первом титульном бою турнира сойдутся Джервонта Дэвис и Хесус Куэльяр. На кону встречи будет стоять титул по версии WBA Regular во втором полулёгком весе. По итогам взвешивания аргентинец оказался чуть тяжелее Дэвиса, показав 58,6 кг, в то время как Джервонта потянул на 58,5.
В ещё одном поединке будет оспорен титул временного чемпиона по версии WBC в среднем весе. За него поборются Джермалл Чарло и Уго Сентено. В канун поединка вес первого составил 72,5 кг, Сентено показал на весах 71,8 кг.
Чемпионат.com: последние новости
Адвокат Поветкина: большая победа, что суд встал на сторону Поветкина Донэйр и Фрэмптон показали почти равный вес Льюис: Майк Тайсон доминировал надо мной в спаррингах? Такого не было!
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Усманов рассказал о печальном событии39
Малой кровью: Англия бойкотирует ЧМ-20188
В сборной России по хоккею все плохо14
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
FA присоединилась к бойкому ЧМ-201811
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение