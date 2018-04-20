Бронер перевесил Варгаса, Дэвис оказался легче Куэльяра

В ночь с 21 на 22 апреля на арене Barclays Center в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США) состоится масштабный вечер бокса, в рамках которого состоятся два титульных бой, а также поединок с участием двух экс-чемпионов. В преддверии турнира его участники прошли официальную церемонию взвешивания.

Так, бывший чемпион в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер оказался немного тяжелее Джесси Варгаса , показав на весах 65,3 кг, в то время как Варгас потянул на 65,2 кг. Этот поединок пройдёт в промежуточном весе.

В первом титульном бою турнира сойдутся Джервонта Дэвис и Хесус Куэльяр. На кону встречи будет стоять титул по версии WBA Regular во втором полулёгком весе. По итогам взвешивания аргентинец оказался чуть тяжелее Дэвиса, показав 58,6 кг, в то время как Джервонта потянул на 58,5.

В ещё одном поединке будет оспорен титул временного чемпиона по версии WBC в среднем весе. За него поборются Джермалл Чарло и Уго Сентено. В канун поединка вес первого составил 72,5 кг, Сентено показал на весах 71,8 кг.