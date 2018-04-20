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Хесус Куэйяр: Жервонта — не Мэйуэзер, его переоценивают!
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Хесус Куэйяр: Жервонта — не Мэйуэзер, его переоценивают! 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион мира в полулёгком весе аргентинец Хесус Куэйяр (28-2, 21 КО) уверен, что его соперник по завтрашнему поединку американец Жервонта Дэвис (19-0, 18 КО) далеко не так хорош, как о нём говорят, и когда они окажутся в одном ринге, Хесус продемонстрирует это наглядно.
Напомним, что поединок Куэйяр-Дэвис состоится 21 апреля в рамках вечера бокса в Бруклине (США). На кону — вакантный титул «суперчемпиона» мира WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг).
«Он хороший боксёр и достойный боец, но не более. Этого парня определённо переоценивают. Единственный, кого во всём мире бокса можно назвать великим, — это Мэйуэзер. Но Дэвис — не Мэйуэзер. Если кто-то так думает, если так думает сам Жервонта, то они выдают желаемое за действительное. В субботу я стану чемпионом мира во во второй весовой категории», — заявил Куэйяр в интервью BoxingScene.
Сегодня боксёры успешно прошли официальную процедуру взвешивания.
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