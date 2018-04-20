Хесус Куэйяр: Жервонта — не Мэйуэзер, его переоценивают!

Экс-чемпион мира в полулёгком весе аргентинец Хесус Куэйяр (28-2, 21 КО) уверен, что его соперник по завтрашнему поединку американец Жервонта Дэвис (19-0, 18 КО) далеко не так хорош, как о нём говорят, и когда они окажутся в одном ринге, Хесус продемонстрирует это наглядно.

Напомним, что поединок Куэйяр-Дэвис состоится 21 апреля в рамках вечера бокса в Бруклине (США). На кону — вакантный титул «суперчемпиона» мира WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг).

«Он хороший боксёр и достойный боец, но не более. Этого парня определённо переоценивают. Единственный, кого во всём мире бокса можно назвать великим, — это Мэйуэзер. Но Дэвис — не Мэйуэзер. Если кто-то так думает, если так думает сам Жервонта, то они выдают желаемое за действительное. В субботу я стану чемпионом мира во во второй весовой категории», — заявил Куэйяр в интервью BoxingScene.

Сегодня боксёры успешно прошли официальную процедуру взвешивания.

Читайте также: В субботу Ломаченко узнает, кто здесь босс! — тренер Дэвиса

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.