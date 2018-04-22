Ещё
Жервонта Дэвис озвучил планы на ближайшее будущее: Ломаченко там нет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жервонта Дэвис озвучил планы на ближайшее будущее: Ломаченко там нет 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Вчера вакантный титул «суперчемпиона» WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) завоевал Жервонта Дэвис (20-0, 19 КО), который легко перебил аргентинца Хесуса Куэйяра (28-3, 21 КО) за три неполных раунда. После этого американец назвал того, с кем хотел бы провести следующий бой: и это не Василий Ломаченко, который пока ещё владеет поясом WBO.
«Я хочу вернуть себе пояс IBF, а потому готов к объединительному поединку с победителем в паре Фармер–Диб», — озвучил он планы. Когда и где Тевин Фармер (25-5-1, 5 КО) вместе с Билли Дибом (43-4, 24 КО) разыграют «временный» титул IBF, пока неизвестно.
Читайте также: Дэвис — о переговорах по поводу боя с Ломаченко
По словам Жервонты, его план на бой с Куэйяром заключался в том, чтобы «чутка побоксировать и вскрыть его защиту парой-тройкой ударов».
«Когда подвернулся момент, я попёр на него и навешал достаточно, чтобы вынести парня», — провёл глубокий анализ финального эпизода боя Дэвис.
Смотрите видео: «Fuck Lomachenko»: Броунер заступился за бро Дэвиса
То, что в прошлом августе он бессмысленно потерял титул IBF в полулёгком весе ещё до боя, придя с лишними граммами на взвешивание, Дэвис объяснил просто — «был несобран».
«Я тогда лишь второй раз в жизни боксировал на разогреве у Мэйуэзера. Это здорово на меня давило, ну и, как знаем, отразилось… После боя мы с командой серьёзно переговорили и решили, что пора перебираться из Балтимора, — пояснил BoxingScene татуированный 23-летний американец. — Так что теперь я сконцентрирован: сами всё видели, я снова стал чемпионом».
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
«Аппетит во время еды». Рябинский хочет наказать сторону Уайлдера за моральный ущерб «Русский Гатти» Маликов нокаутирован в Ебурге, супертяж Романов снёс Бахтова Видео боя: Жервонта Дэвис — Хесус Куэйяр, HD 720
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла в Чехии всё65
Винер жестко обошлась с Мамун17
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Определился победитель Кубка Гагарина12
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение