Жервонта Дэвис озвучил планы на ближайшее будущее: Ломаченко там нет

Вчера вакантный титул «суперчемпиона» WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) завоевал Жервонта Дэвис (20-0, 19 КО), который легко перебил аргентинца Хесуса Куэйяра (28-3, 21 КО) за три неполных раунда. После этого американец назвал того, с кем хотел бы провести следующий бой: и это не Василий Ломаченко , который пока ещё владеет поясом WBO.

«Я хочу вернуть себе пояс IBF, а потому готов к объединительному поединку с победителем в паре Фармер–Диб», — озвучил он планы. Когда и где Тевин Фармер (25-5-1, 5 КО) вместе с Билли Дибом (43-4, 24 КО) разыграют «временный» титул IBF, пока неизвестно.

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По словам Жервонты, его план на бой с Куэйяром заключался в том, чтобы «чутка побоксировать и вскрыть его защиту парой-тройкой ударов».

«Когда подвернулся момент, я попёр на него и навешал достаточно, чтобы вынести парня», — провёл глубокий анализ финального эпизода боя Дэвис.

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То, что в прошлом августе он бессмысленно потерял титул IBF в полулёгком весе ещё до боя, придя с лишними граммами на взвешивание, Дэвис объяснил просто — «был несобран».

«Я тогда лишь второй раз в жизни боксировал на разогреве у Мэйуэзера. Это здорово на меня давило, ну и, как знаем, отразилось… После боя мы с командой серьёзно переговорили и решили, что пора перебираться из Балтимора, — пояснил BoxingScene татуированный 23-летний американец. — Так что теперь я сконцентрирован: сами всё видели, я снова стал чемпионом».

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