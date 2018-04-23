Жервонта Дэвис согласен на бой с Ломаченко, но есть одно условие

23-летний американский боец полулёгкого веса (до 57,2 кг) Жервона Дэвис (20-0, 19 КО), который позавчера завоевал вакантный титул почему-то сразу «суперчемпиона» WBA, якобы готов драться с лидером мирового бокса Василием Ломаченко (10-1, 8 КО) хоть завтра, и единственное его условие под такую встречу — она должна состояться на платном ТВ.

«Если они готовы поставить бой на PPV, то давайте устроим его. А нет — значит, нет», — коротко и ясно завил он.

Как резонно отмечает BoxingScene, ни украинский чемпион WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг), ни Дэвис ещё не выступали в главном бое вечера на pay-per-view. Жервонта так вообще не был хэдлайнером топ-шоу даже на обычном кабельном ТВ, и максимальное его достижение — бой в андеркарде PPV Мэйуэзер–Макгрегор.

Читайте также: Дэвис озвучил планы на ближайшее будущее: Ломаченко там нет 21 апреля Дэвис за три неполных раунда уничтожил экс-чемпиона Хесуса Куэйяра (28-3, 21 КО). До этого боя его промоутер Мэйуэзер заявил, что согласен устроить бой с Василием, и даже успел по этому поводу переговорить с Бобом Арумом из Top Rank.

Для начала 30-летнему Ломаченко нужно 12 мая пройти чемпиона WBA в лёгком весе Хорхе Линареса (44-3, 27 КО).

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.