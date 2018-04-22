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Жервонта Дэвис вновь чемпион — уверенно перерубил Хесуса Куэйяра
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Жервонта Дэвис вновь чемпион — уверенно перерубил Хесуса Куэйяра 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Barclays Center, Бруклин, Нью-Йорк, США. Бой за вакантный титул «суперчемпиона» мира по версии WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) между американцем Жервонтой Дэвисом (20-0, 19 КО) и аргентинцем Хесусом Куэйяром (28-3, 21 КО) завершился досрочной победой боксёра из США.
Оба бойца — панчеры, работающие в правосторонней стойке. Куэйяр пытался боксировать первым номером, но Дэвис без проблем перехватывал атаки прямолинейного коллеги и здорово контратаковал.
Уже во 2-м раунде левым прямым Дэвис опрокинул аргентинца, но добить не успел. А в 3-м раунде после перехвата атаки американец потряс Куэйяра правым хуком и добил в затяжной серии. Аргентинец поднялся и решил продолжить бой, но выглядел откровенно неважно.
Очередной штурм от Дэвиса, очередное падение Куэйяра, и рефери останавливает поединок.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Дэвис-Куэйяр (появится в скором времени)
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