Жервонта должен легко побеждать Куэйяра — Марес

В декабре 2016 года мексиканец Абнер Марес вышел в ринг оспаривать титул «обычного» чемпиона мира WBA в полулёгком весе, принадлежавший аргентинцу Хесусу Куэйяру (28-2. 21 КО), и, несмотря на статус аутсайдера, взял верх решением судей. Основываясь на былом опыте, Марес уверен, что для Жервонты Дэвиса (19-0, 18 КО) через несколько часов не составит труда превзойти Хесуса. Но шансы на зрелищный бой всё же есть.

Напомним, что в рамках вечера бокса в Бруклине Дэвис и Куэйяар оспорят вакантный титул чемпиона мира по версии WBA Super во втором полулёгком весе (до 59 кг).

«Я думаю, Жервонта должен побеждать, потому что я, меняя углы атаки и боксируя с Куэйяром, смог его превзойти. Жервонта — прирождённый боксёр с отменной работой ног, и для него не должно составить труда одержать победу», — считает Марес.

И всё же, подумав немного, Абнер не стал убивать интригу окончательно: «Если Куэйяр говорил правду, мол, в поединке со мной он не был собой, и если он сможет навязать Дэвису прессинг, а после перехода в новую категорию стал сильнее и голоднее, тогда нас может ждать интересный поединок. Ведь все мы знаем, что Жервонта хорош несколько раундов в начале боя, а потом имеет склонность уставать и отдавать финальные раунды. Так что если Куэйяр сможет его прессинговать и приложится хорошим ударом, а он всё-таки серьёзный панчер, тогда поединок может получиться зрелищным».

Читайте также: Хесус Куэйяр: Жервонта — не Мэйуэзер, его переоценивают!

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.