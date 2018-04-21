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Карл Фрэмптон о сегодняшнем бое: Если проиграю Донэйру, могу уйти из бокса
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Карл Фрэмптон о сегодняшнем бое: Если проиграю Донэйру, могу уйти из бокса 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
31-летний бывший чемпион мира в двух дивизионах Карл Фрэмптон (24-1, 14 КО) из Северной Ирландии понимает, что на кону в сегодняшнем интригующем противостоянии с филиппинским ветераном Нонито Донэйром (38-4, 24 КО). Фактически, говорит он, потенциальное поражение может вынудить его уйти из бокса.
«Достижения Донэйра с лихвой перекрывают мои, — легко признаёт очевидное Карл. — Это реально качественный боец, который до чёртиков многого добился. И он опасен, потому что мы с одной лодке: это наш последний шанс, а поражение может стать финишем карьеры. Хотя, конечно, я об этом не думаю».
Бой Фрэмптон–Донэйр состоится около полуночи по Киеву на The SSE Arena в Белфасте.
Смотрите также: Фрэмптон и Донэйр прошли взвешивание
Фрэмптон, как и автор представления этого боя от vRINGе, считает, что люди недооценивают опасность нынешнего Нонито.
«У меня сложилось впечатление, что его многие списали со счетов, так как «он уже постарел». Я так не делаю — это важно. Мою бдительность таким не усыпить. Готовлюсь под противника в его наилучшей форме: он-то профи и у него было много времени, чтобы идеально подготовиться», — рассказал Карл каналу iFL TV.
Это же высшая лига, Карл! — vRINGе представляет этот бой  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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