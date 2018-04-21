Забудьте сегодня о бое Хана, всё внимание на Белфаст — промоутер

Всем любителям бокса британский промоутер Фрэнк Уоррен советует сегодня смотреть прямую трансляцию из столицы Северной Ирландии, где запланировано внушительное по местным меркам шоу с хэдлайнером — боем в полулёгком весе между Нонито Донэйром (38-4, 24 КО) иКарлом Фрэмптоном (21-1, 14 КО). Конкурирующее шоу в Ливерпуле, где на ринг после двух лет простоя вернётся Амир Хан (31-4, 19 КО), он советует посмотреть в записи.

«Сегодня только одно шоу достойно внимание — и оно в Белфасте. Забудьте о бое Хана с Ло Греко, потому что у нас тут намечается потенциальный классический боище. На кону у Донэйра — его карьера, Фрэмптон также не может себе позволить проиграть», — заявил функционер.

По мнению Уоррена, Хан должен «легко бить» соперника уровня Ло Греко, «если у него хоть что-то ещё осталось в бензобаке».

«В целом, неплохой вариант для камбэка, и что-то похожее будет у Фьюри, когда он вернётся на ринг в июне, — отметил промоутер. — Но всё равно, шоу в Мерсисайде не особо возбуждает. Они просто продают это как «громкое возвращение Хана после шоу „Звёзды в джунглях“, плюс проблемы с личной жизнью и флейм с Джошуа также повысили его узнаваемость. Но у нас здесь спорт, а не мыльная опера. И реальный экшн сегодня будет в Северной Ирландии».

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Уоррен посетовал на то, что организаторы шоу в Англии «проигнорировали» тот факт, что на 21 апреля в Соединённом Королевстве уже есть вечер бокса, из-за чего выступление одного из лучших бойцов государства — Фрэмптона — многие зрители могут пропустить.

«Разве ж это честно?» — задаёт он риторический вопрос.

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