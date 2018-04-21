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Майкл Дасмариньяс завоевал титул IBO, нокаутировав Карима Герфи
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Майкл Дасмариньяс завоевал титул IBO, нокаутировав Карима Герфи 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Indoor Staduim, Сингапур, Сингапур. 25-летний филиппинец Майкл Дасмариньяс (28-2, 19 КО) в 4-ом раунде нокаутировал 31-летнего французского боксёра Карима Герфи (26-4, 8 КО) и завоевал вакантный титул IBO в легчайшем весе (до 53,5 кг). Начало поединка не сулило филиппинцу ничего хорошего. За счёт скорости Герфи переигрывал Дасмариньяса, уверенно записав в свой актив стартовые три раунда. Ранний успех вскружил голову французу — в начале 4-го раунда он зевнул левый хук от Дасмариньяса и распластался на канвасе ринга. Победа гарантирует Дасмариньясу не только титул по малопрестижной версии IBO, но и продвижение в рейтингах «большой четвёрки». До поединка Дасмариньяс занимал 14-ю позицию в WBО и 13-ю в WBC, а его соперник — №6 в WBC и №13 в IBF.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Дасмариньяс-Герфи (возможно, появится в скором времени)
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