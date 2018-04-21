Эспиноса: Броунер загнал себя в угол, ему больше нельзя проигрывать 

Исполнительный вице-президент телеканала Showtime Стивен Эспиноса считает, что талантливый, но недисциплинированный американец Эдриен Броунер (33-3, 24 КО) обязан побеждать менее талантливого, но гораздо более дисциплинированного соотечественника Джесси Варгаса (28-2, 10 КО), чтобы по-прежнему оставаться топовым бойцом в мире бокса.
«Броунер является одним из наиболее узнаваемых боксёров современности, — считает Эспиноса. — Но этого мало. Нужны победы. Он словно ходит по тонкому льду. Ещё одно поражение практически наверняка вычеркнет его из списка топовых бойцов дивизиона. Поэтому предстоящий бой против Варгаса очень для него важен».
Танцующий на граблях — превью поединка Броунер−Варгас от vRINGe
Напомним, поединок Броунер−Варгас состоится на арене Barclays Center (Бруклин, Нью-Йорк, США) в ночь на 22 апреля по восточноевропейскому времени. Бой пройдёт в договорном лимите веса — до 65,3 кг.
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