Прямая онлайн трансляция: Амир Хан — Фил Ло Греко

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Ливерпуле (Великобритания), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Главное событие

— 12-раундовый бой в рамках первого среднего веса (до 69,9 кг) между британцем Амиром Ханом (31-4, 19 КО) и канадцем Филом Ло Греко (28-3, 15 КО).

Андеркард

— Бой за титул Британского содружества в лёгком весе (до 61,2 кг) между обладателем титула Шоном Доддом (15-2-1, 3 КО) и претендентом Томми Койлом (23-4, 11 КО).

— 6-раундовый бой в полусреднем весе (до 66,7 кг) между британцами Конором Бенном (11-0, 8 КО) и Крисом Труменом (13-8-2, 2 КО).

— Бой за звание интернационального чемпиона WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) среди женщин между Тэйшей Джонас (5-0, 4 КО) из Великобритании и Тоуси Эльхаджи (5-6-1, 0 КО) из Франции.

— 8-раундовый бой в первом среднем весе (до 69,9 кг) между британцами Энтони Фаулером (5-0, 4 КО) и Райаном Томсом (15-14-3, 9 КО).

— 6-раундовый бой в первом среднем весе (до 69,9 кг) между британцем Сэмом Эггингтоном (21-4, 13 КО) и венгром Ахиллесом Сабо (21-18, 10 КО).

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 Начало трансляции (21.04.) — 22:00 (Киев), 22:00 (Москва), 01:00 (Астана)

РЕЗУЛЬТАТЫ, ВИДЕО и ФОТО взвешивания боксёров

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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