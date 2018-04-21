Я могу побить Спенса, у меня всё отлично с левшами — Хан

Сегодня вечером в Ливерпуле (Англия) британец Амир Хан (31-4, 19 КО) выйдет в ринг впервые с мая 2016 года, когда был нокаутирован Саулем Альваресом, и встретится с канадцем Филом Ло Греко (28-3, 15 КО).

В случае успеха Хан планирует продолжать набирать обороты и в конце года провести большой бой. Например, с американцем Эрролом Спенсом (23-0, 20 КО), которому принадлежит титул IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг).

«Бой с Эрролом Спенсом — очень хороший для меня вариант. С точки зрения стилей, у меня 100-процентный результат против левшей, — приводит обезоруживающую статистику британец. — Я действительно думаю, что в своём наилучшем состоянии могу победить Спенса за счёт скорости и мобильности, да и в полусреднем весе я чувствую себя наиболее комфортно. В общем, хороший для меня бой в этой категории».

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